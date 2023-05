Il doppio esodo viola: prima in massa a Basilea e poi la carica dei 20.000 per Roma

“Non è finita finché non è finita” diceva la leggenda del baseball Yogi Berra e allora anche in casa viola si sfrutta questo aforisma per lanciarsi col pieno di entusiasmo in vista delle due trasferte più importanti degli ultimi anni: il 18 maggio a Basilea e il 24 a Roma. In entrambi gli scenari la Fiorentina parte da sfavorita ma il seguito sarà massiccio, a dir poco: il settore ospiti del St. Jakob intanto è già esaurito (si andrà sui 1800-2000 tifosi viola almeno) mentre per la finale di Coppa Italia restano ancora pochi tagliandi nel settore dei distinti sud-ovest e nelle due tribune, Monte Mario e Tevere Sud. Ad oggi si parla di circa 17.000 biglietti staccati, con l’obiettivo di arrivare almeno a 20.000 cuori viola per tentare l’impresa contro l’Inter.