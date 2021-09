Il doppio obiettivo di Italiano

l ruolo di imbucata tra le grandi da qualche anno spetta all’Atalanta, che ad oggi non è più considerata tra gli intrusi e qualcuno la vede addirittura in corsa per lo Scudetto.

Come evidenzia il Corriere Fiorentino, Vincenzo Italiano si è dunque avvicinato alla partita di stasera con il massimo rispetto e con un doppio obiettivo: dare continuità alla vittoria col Torino e, più a lungo termine, cominciare un percorso come quello degli avversari. Sarà lunga e serviranno tempo e pazienza, ma col lavoro si può bruciare le tappe.