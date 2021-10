Il dubbio di Italiano: a centrocampo c’è un ballottaggio aperto in vista dello Spezia

Fiorentina-Spezia doveva essere la gara del rientro per Gaetano Castrovilli. Un po’ a sorpresa invece Vincenzo Italiano lo ha schierato dal primo minuto già con la Lazio, sintomo di una condizione fisica ritrovata al 100% per il centrocampista viola. In vista dello Spezia dunque, con il praticamente certo ritorno da titolare di Giacomo Bonaventura, è aperto il ballottaggio a centrocampo tra Castrovilli e Duncan.

Il primo con la voglia di riscattarsi dopo un inizio di campionato sfortunato, il secondo per legittimare il suo ruolo importante in questa squadra ridatogli da Italiano. A riportarlo è La Nazione