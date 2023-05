Il duo imprescindibile in mezzo al campo. In quattro per due posti sugli esterni

Al “Maradona” di Napoli, domani pomeriggio alle ore 18, per la Fiorentina ci sarà in una prova generale verso il Basilea che coinvolgerà in mezzo al campo Rolando Mandragora, perché con Amrabat, i due in tandem hanno fatto cose eccellenti e la Fiorentina ne ha beneficiato tantissimo, ma coinvolgerà anche gli esterni d’attacco (due tra Gonzalez, Kouame, Sottil e Saponara) e il trequartista (probabile Bonaventura) con un pensiero a giovedì. Perché è di nuovo il tempo in cui è vietato sbagliare. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

