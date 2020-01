Il ‘Fast, fast, fast’ procede anche senza STADIO! Casini: “Per il centro sportivo c’è la speranza di accelerare i tempi ed iniziare in estate”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini dopo un colloquio con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato del futuro centro sportivo viola: “Abbiamo parlato dell’iter che ci attende per la realizzazione di tutto. Stiamo procedendo in linea col crono-programma, ci promettiamo di mantenere l’impegno preso così da iniziare i lavori a settembre. C’è sempre la speranza di accelerare i tempi di un mese mezzo, dunque metà luglio, ma potenzialmente lascio il 15 settembre come data”.