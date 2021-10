Il “fattore” Italiano conta eccome!

Molto spesso si sente ripetere dagli esperti che l’apporto di un allenatore in fondo non è poi così decisivo per il trionfo di una squadra. Detto più semplicemente, sono i calciatori che scendono in campo, non certo lui, e sono loro attraverso le loro gesta a fare la differenza nel bene e nel male. Questa affermazione è vera ma fino a un certo punto, e di sicuro non è vera se prendiamo il “caso” Italiano. Il nuovo allenatore della Fiorentina si sta rivelando determinante per i viola, che non solo si trovano lassù dove si respira la più salubre aria di alta classifica ma che stanno anche offrendo un calcio a tratti spettacolare. Contro l’Inter Vlahovic e compagni avrebbero meritato di ottenere almeno un punto, se non altro per quanto visto durante un primo tempo tutto a tinte viola. Poi succede che i campioni con la C maiuscola all’improvviso decidano di fare la differenza e si esca dal Franchi a mani vuote, ma tutto questo non va assolutamente a intaccare l’ottimo lavoro che sta facendo Italiano. Lo stesso si può dire con la Roma.

Le perplessità svanite

Diciamoci la verità: in pochi quest’anno avrebbero pensato ad un avvio così della Fiorentina, tenendo presente il 13° posto conquistato nel corso della passata stagione e il calcio poco fluido e incisivo espresso dalla coppia di ex allenatori Iachini-Prandelli. Ma nel calcio, si sa, tutto cambia, ed è ciò che è successo ai viola che con Italiano in panchina hanno trovato la quadra. Non lo diciamo noi ma i risultati, risultati che invogliano a scommettere online su questa formazione che non finisce mai di stupire.

Vlahovic, González, Bonaventura e Torreira i giocatori chiave

Il nuovo allenatore già allo Spezia aveva fatto vedere cose egregie, tuttavia mai avremmo pensato che sarebbe stato in grado in così poco tempo di incidere positivamente sul gioco della Fiorentina. Di solito un tecnico, come anche un calciatore del resto, ha bisogno di un po’ di tempo prima di ambientarsi. Così non è successo in questa circostanza, nonostante il passaggio dallo Spezia alla Fiorentina sia un passaggio non certo semplice.

E per quali obiettivi lotterà la Fiorentina di Italiano? Se continuerà di questo passo anche per l’Europa League! Addirittura? Sì perché la stella Vlahovic e l’imprendibile González insieme assicurano gol e giocate importanti, mentre il ritrovato Bonaventura e il “moto perpetuo” Torreira sanno come saltare l’uomo e allo stesso tempo come difendere. Niente male per i viola, che nel corso di questo campionato hanno ancora tanto da dimostrare, perché tanti sono gli esami di maturità che li aspettano. Come le gare contro Lazio e Juventus che ci diranno se avranno imparato o meno a parlare un ottimo Italiano.