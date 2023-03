Il Flamengo ha provato a riportare in Brasile Dodô. Modalità non gradite alla Fiorentina

Il Flamengo, nei giorni scorsi, ha fatto un sondaggio per provare ad ingaggiare un terzino destro che milita nel calcio europeo. E il nome che era stato approvato anche dall’allenatore, Vítor Pereira, era quello di Dodô della Fiorentina.

L’idea del Flamengo, si legge su Torcedores.com, era quella di ingaggiare il difensore in prestito e con diritto d’acquisto dei diritti economici. Modalità d’acquisto che non erano graditi alla Fiorentina che chiede almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino. Cifra assolutamente fuori dalla portata dei rossoneri, anche perché ci sono da rafforzare da parte l’oro anche altre zone del campo.