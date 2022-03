Il flop di De Paul all’Atletico: In estate potrebbe essere già addio. La Fiorentina ci ripensa?

Trentatré presenze in stagione, un gol (in Champions, contro il Porto) e due assist. Non sta andando come si aspettava l’avventura di Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid. Acquistato su precisa richiesta di Simeone e pagato la bellezza di trentacinque milioni di euro, l’argentino è passato da essere il titolare del centrocampo dei Colchoneros a riserva della coppia Kondogbia–Herrera.

Così, in Spagna si parla addirittura di una possibile cessione alla fine della stagione. Naturalmente, molto dipenderà dal rendimento di De Paul nella parte finale di stagione. Se continuerà a trovare così poco spazio, l’argentino chiederà la cessione per evitare di perdere posizioni nell’Albiceleste in vista del Mondiale in Qatar. E la Fiorentina, che in passato l’ha già trattato, potrebbe farci un pensierino considerando anche che rappresenta da sempre un pallino di Pradè. Proprio come Torreira, arrivato in riva all’Arno la scorsa estate.