“Il flop Jovic è una frustrazione clamorosa. La Fiorentina non dispiace, ma se non segna…”

A TMW Radio ha parlato l’ex calciatore Stefano Impallomeni, intervenendo sui top e i flop di questo spezzone di ultima giornata del girone di andata di Serie A. Nel mirino anche Luka Jovic, purtroppo in negativo:

“Flop Jovic, la Fiorentina forse ha sbagliato qualcosa. E’ in una frustrazione clamorosa. Bella la partita col Torino, la Fiorentina non dispiace ma non riesce a fare gol. Magari sarà colpa di Italiano, ma io credo che sia colpa di attaccanti”