Il focus sulla difesa: Caceres distrugge, Pezzella ripara. Nel finale Dragowski si supera e salva la Fiorentina da una beffa clamorosa

Torna il campionato e quindi anche la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro il Brescia la retroguardia viola non ha certo brillato, specialmente a livello di singoli. In particolare risulta disastroso Caceres, che commette il fallo del rigore trasformato da Donnarumma e come se non bastasse nella ripresa si fa espellere. Non meglio di lui Dalbert, ammonito subito e poi sempre scomposto negli interventi tanto da rischiare più volte il rosso. Le cose migliorano per i centrali, con un Ceccherini sufficiente e un Pezzella decisivo. Il capitano viola segna il gol del pareggio, e poi non sbaglia praticamente nulla in fase difensiva. Nella riprese Iachini rileva Dalbert e lo sostituisce con Lirola, che però non brilla. La fascia sinistra per lui non è certo un abitudine, ma soprattutto spreca un contropiede clamoroso a tu per tu con Joronen. Chiudiamo la nostra analisi con il giudizio su Dragowski: il portiere polacco, praticamente inoperoso per tutto il match, risulta decisivo con un bel colpo di reni all’ultimo secondo. Intervento non impossibile, ma certamente decisivo per evitare una sconfitta che avrebbe avuto del clamoroso.

