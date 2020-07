Il focus sulla difesa: Pezzella e compagni dormono sonni tranquilli

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro il Lecce la retroguardia viola è promossa tutta a pieni voti. Se si esclude una disattenzione di Caceres che per poco non costa il gol nel primo tempo, la squadra di Liverani non ha molto impensierito Terracciano. Ordinaria amministrazione dunque per l’ex portiere dell’Empoli, incolpevole sul gol della bandiera di Shakhov. Ok Milenkovic e Pezzella, spesso più efficaci che eleganti ma in certe partite va bene così. Ceccherini, subentrato al posto dell’argentino, non lo ha fatto rimpiangere. Con Dalbert out all’ultimo minuto, Lirola si improvvisa (di nuovo) esterno sinistro. Nella bella prestazione di tutta la squadra si esalta anche lui, che nella ripresa sfiora il gol negatogli solo da Gabriel. Poco da dire su Venuti, che entra al posto di Chiesa quando ormai la Fiorentina sta amministrando il risultato. Di spingere non c’è più bisogno, ma nemmeno di difendere data la pochezza offensiva del Lecce.

