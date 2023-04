Il Franchi al centro della crescita viola: i tifosi della Fiorentina sono un fattore… che rischia di perdersi in futuro

Il mese di aprile della Fiorentina, così colmo di impegni, è cominciato molto bene. Adesso arrivano altri incontri importanti e la Viola dovrà essere brava a proseguire il suo percorso in campionato e a gestire i ritorni delle coppe davanti al proprio pubblico, che sta diventando sempre più un fattore. La media attuale di presenze di tifosi viola al Franchi (in Serie A) si aggira intorno ai 33mila spettatori. Le aspettative non saranno tradite neanche domani contro l’Atalanta: è stata già ampiamente superata quota 30mila.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, uno dei temi principali da affrontare per Rocco Commisso quando tornerà a Firenze sarà proprio lo stadio: l’obiettivo è cercare una soluzione per allontanare la Fiorentina dal proprio pubblico per meno tempo possibile. Le prossime due stagioni, altrimenti, rischiano di perdere un fattore influente come il tifo viola.