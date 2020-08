Il Francoforte vuole alzare il prezzo, il Milan vacilla, la Fiorentina aspetta: è la clausola a favore dei viola che blocca l’affare Rebic

Il Milan vuole Rebic a titolo definitivo. Il Francoforte vuole Andre Silva a titolo definitivo. Scambio alla pari, valutazioni simili. Se non fosse per quella clausola a favore della Fiorentina che prevede l’incasso del 50% della vendita dell’attaccante croato. I tedeschi vogliono dunque cercare di alzare il prezzo di Rebic per guadagnare il più possibile, visto che metà cifra spetterà ai viola. Il Milan non sembra intenzionato ad alzare ancora l’asticella ma il giovane bomber è un desiderio importante per Pioli. In tutto questo c’è Ramadani a fare da mediatore tra le parti. La situazione si sbloccherà o la Fiorentina dovrà ancora aspettare per incassare la sua parte? A riportarlo è il Corriere dello Sport.

