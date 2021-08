Dopo tre anni in Arabia, Nordin Amrabat, fratello del centrocampista viola Sofyan, è tornato in Europa ed è diventato un nuovo calciatore dell’Aek Atene. La Fiorentina invece continua ad aspettare la vera versione, o quantomeno una migliore, di quello visto la scorsa stagione: nel frattempo il marocchino è tornato ad allenarsi dopo l’operazione per pubalgia ma di fatto ha saltato tutta la preparazione.

