Il fratello di Porracchio si sfoga: “Insensato e ingiusto. Nessun rispetto per Angelo, ma qualcuno non ha le p***e”

Angelo Porracchio, come da noi anticipato in esclusiva (LEGGI QUI), non è più il preparatore dei portieri della Fiorentina. Suo fratello, Vito Porracchio, si è lasciato andare in uno sfogo sul suo profilo Instagram, difendendo il diretto interessato e attaccando duramente colui che si presume essere Vincenzo Italiano.

Ecco le sue parole: “Insensato, inusuale, ingiusto. Nessun rispetto, nessun riconoscimento. Ma sarai più forte di prima (al fratello, ndr): hai mostrato le palle prendendoti i tuoi rischi e le tue responsabilità. Mentre qualcuno non lo fa, perché le palle gli mancano, e ha trovato una scusa per salvarsi… Ma ancora per poco. Noi ci affidiamo all’umiltà, al duro lavoro e al karma“.

E sul lavoro fatto con Terracciano, aggiunge: “Ah, ma non solo. Ricordiamoci anche di Provedel ai tempi dello Spezia”.

