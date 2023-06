Il Fulham potrebbe perdere un difensore: il sostituto gioca nella Fiorentina

Dopo le parole dei giorni scorsi del suo agente, il difensore della Fiorentina Igor è ufficialmente sul mercato. il brasiliano, nonostante un finale di stagione sottotono, gode comunque di molti estimatori, sia in Italia che all’estero, ma per ora nessun club ha recapitato un offerta in Viale Manfredo Fanti. La prossima settimana però potrebbe essere quella giusta per sbloccare il trasferimento.

Come riportato questo pomeriggio dal portale britannico Football Insider il Fulham, una delle squadre pronte a scommettere sul difensore viola, nelle prossime ore potrebbe perdere il centrale classe ’97 Adarabioyo, che è stato tra i migliori calciatori nel suo ruolo nella scorsa Premier League, che adesso è finito con forza nel mirino del Tottenham: gli Spurs sono pronti a mettere sul piatto i 15 milioni di sterline richiedi dal Fulham. Ceduto il difensore i Cottagers, avendo maggiori possibilità economiche, potrebbero di conseguenza mettersi a tavolino con la Fiorentina per trovare un accordo per Igor, seguito da tempo dal club inglese.

