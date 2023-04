Il futuro della Fiorentina si chiama seconda squadra. Le controversie della riforma del Campionato Primavera tarpano le ali al settore giovanile viola… e Barone introduce la soluzione

Il settore giovanile della Fiorentina è pronto a imboccare la strada di un futuro diverso. Il Viola Park irrompe come novità storica, ma c’è anche la volontà di cambiare un fattore strutturale. Recentemente sono arrivate parole che fanno tanto rumore, quelle del dg Barone, che ha sottolineato l’importanza delle seconde squadre come elemento basilare di crescita dei giovani. A queste dichiarazioni, si riallacciano e calzano a pennello quelle di Aquilani pronunciate qualche mese fa a Cronache di Spogliatoio: “Tra la Primavera e la Serie A ci sono minimo 5 categorie di differenza. Magari ti proietta a un campionato inferiore come la Serie C, ma non alla serie A. La seconda squadra ti avvicina molto di più alla massima serie”.

Diventa un tema più che mai d’attualità, vista la riforma del Campionato Primavera che a breve sarà varata dalla Federcalcio. Dalla stagione 2023/24 sarà obbligatoria una distinta gara: rosa di massimo 22 giocatori, tra i quali dovranno essercene almeno 5 convocabili dalle Nazionali giovanili italiane e almeno 5 local (tesserati per almeno 2 stagioni dopo il compimento dei 12 anni, senza distinzione di nazionalità). La quota sarà progressivamente aumentata, fino ad arrivare all’annata 2025/26 con 10 ‘quote azzurre’ e 10 giovani cresciuti nel vivaio come requisiti. Inoltre, dal 2024/25 vi sarà un innalzamento del limite di età: da Under 19 a Under 20.

I motivi della riforma sono piuttosto chiari, ma suscitano più di qualche perplessità. Si apprezza il tentativo di incentivare l’uso dei vivai, per valorizzare i settori giovanili italiani; proprio la Fiorentina, che tanto punta su questo fattore e che godrà del Viola Park, non sarà colta alla sprovvista. Una distinta gara così stringente in Primavera, tuttavia, può far vacillare meritocrazia e competitività del campionato stesso: nonostante sia palese che uno degli obiettivi della riforma sia proprio un miglioramento della competizione, si rischia un pesante effetto controproducente a causa di tali vincoli e quote minime. Per giunta, il limite d’età innalzato non sarebbe neanche compatibile con la UCL giovanile, la Youth League (che rimane U19).

Il problema più grande, comunque, rimane sempre il salto dei giovani nel calcio dei grandi… e qui le controversie sono evidenti. Incentivare le società a ritardare ulteriormente l’inserimento dei ragazzi in prima squadra o in categorie professionistiche, non è esattamente un indicatore di miglioramento. E il tutto rende il Campionato Primavera sempre meno appetibile, ma soprattutto accresce un gigantesco divario con i settori giovanili dei migliori campionati stranieri. Che il talento italiano non manchi è quasi una certezza, ma si va a peggiorare una competizione che già adesso ti prepara alla Serie C. Parole di Alberto Aquilani.

Il futuro della Fiorentina è piuttosto chiaro e si chiama NextGen, o banalmente seconda squadra. Barone ne ha parlato con grande chiarezza e non ha mai nascosto di lavorare con Lega e Federazione per mettere in atto questo progetto. Come biasimare la ricerca di un contesto professionistico per mettere alla prova i propri giovani, valorizzati in modo decisamente migliore rispetto all’isolato Campionato Primavera, le cui misure stringenti rischiano di produrre l’effetto contrario a quello desiderato. Da questo punto di vista, la Juventus ha fatto scuola. In concomitanza con la nascita del Viola Park, il settore giovanile viola potrebbe intraprendere una rivoluzione mai vista prima. E l’ipotesi è più che mai concreta.