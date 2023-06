Il futuro di Amrabat è in Spagna, ma ancora manca l’offerta idonea: giocatore in Spagna per trattare con due club

A poco meno di due settimane dalla fine della stagione, uno dei giocatori della Fiorentina con la valigia in mano è senza dubbio Sofyan Amrabat: il centrocampista marocchino questo inverno, dopo il forte interesse del Barcellona ed il conseguente rifiuto da parte del club gigliato, aveva ricevuto la promessa da parte di Commisso di poter partire e adesso i viola sono alla ricerca di monetizzare dalla sua cessione. Anche se per il momento, benché le idee dei blaugrana non siano cambiate, l’edizione odierna de La Nazione ha cercato di fare il punto della situazione sul suo futuro: anche se è ancora difficile dire se sarà la città nella quale giocherà l’anno prossimo, ma l’intenzione del centrocampista è quella di ottenere un trasferimento nel più breve tempo possibile.

Come sottolineato anche la Fiorentina non cambierà le carte in regola, cercando di assecondare la volontà del giocatore, la richiesta viola comunque resta la stessa di qualche mese fa: il prezzo è attorno ai 30 milioni, e difficilmente il numero 34 lascerà Firenze per cifre troppo al di sotto di questa. Per il quotidiano, dopo che Amrabat ha confessato di non gradire la soluzione che lo porterebbe al Bayern Monaco, la soluzione dovrebbe essere quella che porta in Lega. Nella giornata di ieri intanto il giocatore, e tutto il suo entourage, ha raggiunto Madrid per valutare le offerte di Barcellona e, soprattutto, Atletico Madrid.