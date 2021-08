Il futuro in bilico di Amrabat e Duncan. Fiorentina, che fai?

Attenzione anche al mercato in uscita della Fiorentina, che al momento ha ventotto giocatori in rosa tra cui tre portieri. Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sono due gli osservati speciali per eventuali cessioni dell’ultimo minuto: Alfred Duncan e Sofyan Amrabat.

Il centrocampista ghanese piace all’Hellas Verona, che per il momento però non ha mostrato la decisione necessaria per chiudere l’affare e portare il centrocampista ghanese alla corte di Di Francesco. Questione Amrabat: il Torino non si è proposto con decisione, mentre l’Atalanta si è defilata dopo l’acquisto di Koopmeiners e il Napoli non ha ancora affondato il colpo.