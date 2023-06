Il futuro non così certo di Ikoné e l’esigenza di un esterno da doppia cifra: alla fine Kouame potrebbe avere la meglio

Sarà ottimizzazione anche nel reparto d’attacco della Fiorentina, in queste due stagioni troppo spesso carente di gol e numeri sotto porta. Italiano vuole un esterno da doppia cifra e per questo qualcuno potrebbe rimetterci: tra questi c’è sicuramente Saponara ma potrebbe traballare anche la posizione di Ikoné. Secondo La Nazione il francese non è certo un intoccabile e anzi, Kouame potrebbe avere la priorità in caso di incertezza tra i due.