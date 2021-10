Il Galatasaray ha appena acquistato un difensore danese ma la Fiorentina tiene già le antenne dritte

Difensore centrale danese classe ’98, Victor Nelsson è cresciuto nel Copenhagen ed è passato poi in estate al Galatasaray per circa 7 milioni di euro, dopo aver esordito anche nella nazionale danese.

La stampa turca riporta in ogni caso diversi interessi di alcuni club europei per il calciatore e tra questi c’è anche la Fiorentina, che però in quel ruolo è ampiamente coperta al momento.