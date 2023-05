Il Genoa di Gilardino e Badelj torna subito in Serie A e il croato è decisivo contro l’Ascoli

E’ arrivata ufficialmente anche la seconda promozione dalla Serie B in vista della prossima stagione: è quella del Genoa di Alberto Gilardino, alla sua prima affermazione da allenatore. I rossoblù hanno vinto per 2-1 contro l’Ascoli, grazie anche a un gol dell’altro ex viola Badelj, e hanno così sfruttato il pareggio del Bari per allungare a +8 sui pugliesi, a due giornate dal termine. Promozione che si aggiunge a quella del Frosinone di una settimana fa.

Complimenti a tutto il Genoa e Alberto Gilardino per la promozione in Serie A 👏👏 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 6, 2023