Dopo Mattia Destro, Perin e Behrami, il Genoa vuole portare a termine un altro acquisto in questo mercato di gennaio: si tratta di Fabio Borini, esterno che al Milan ormai non ha più spazio e il cui contratto scade nel prossimo giugno. Il calciatore rossonero era stato accostato anche alla Fiorentina, proprio come occasione a parametro zero, ma difficilmente potrà interessare alla società viola. Specialmente ora che il suo approdo al Genoa sembra davvero dietro l’angolo.