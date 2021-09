“Il gioco della Fiorentina entusiasma, ma i ritmi di Italiano non possono essere sostenuti per due tempi. Mi auguro…”

A TMW News ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Fabrizio Berni. Queste le sue parole sulla squadra di Vincenzo Italiano:

“Vedere la Fiorentina entusiasma. Specialmente dopo quello che si è visto negli ultimi anni a Firenze. C’è un secondo tempo dell’Inter mi porta a riflettere. Le squadre di Italiano prendono molti gol, mediamente due a partita. E circa il 70% viene subito nel secondo tempo. Molto probabilmente i ritmi che impone l’allenatore non possono essere sostenuto per due tempi. Per cui mi auguro che pur mantenendo questa linea innovativa, si riesca a trovare l’equilibrio per subire meno gol e evitare rimonte”.