Il giorno della svolta

Appena due mesi fa, la Fiorentina era stata contestata dopo la sconfitta con il Bologna. Poi, come spesso succede quando il lavoro settimanale è proficuo, la Viola è sbocciata.

Le nove vittorie messe in fila in meno di due mesi – che sono dieci nelle ultime undici – sono il frutto di una perfetta combinazione di squadra: 6 “clean sheet” nella striscia vincente, e potevano essere 7 se il milanista Theo Hernandez non avesse segnato a tempo praticamente scaduto; 9 marcatori diversi, con l’apice di Cabral che ne ha messi 5, quando in tutta la stagione sono stati 13.

“Qualcosa cambieremo”, ha detto Italiano, che potrebbe proporre Sottil a sinistra con Nico Gonzalez spostato a destra. Ormai la Viola è squadra, oggi scoprirà se si merita il 10. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.