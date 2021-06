Il giorno di Italiano sulla panchina della Fiorentina. Commisso pronto a pagare la clausola e a dare due giocatori allo Spezia

Oggi potrebbe essere il giorno di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Il tecnico dello Spezia avrà l’atteso confronto con il proprietario del club ligure: Robert Platek.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Platek è molto irritato per la decisione del suo allenatore di aprire alla società viola. Però la telefonata di Rocco Commisso è stata molto gradita.

Prima di arrendersi, il numero uno bianconero proverà a ricordare a Italiano che questo colpo di scena è stato inatteso e fastidioso. E che le prime mosse di mercato dello Spezia sono state effettuate pensando di avere ancora in panchina l’artefice della promozione in serie A e di una clamorosa salvezza.

La Fiorentina, dal canto suo, è pronta a pagare la clausola rescissoria di un milione. Probabilmente la società viola dirotterà in Liguria uno o due dei suoi giocatori. Oltre a Saponara, già protagonista nell’ultimo campionato con la maglia dello Spezia, potrebbe essere regalata la metà del cartellino del promettente difensore Ranieri. Commisso farà di tutto per non rovinare i rapporti con una società amica (anche nelle battaglie in Lega).