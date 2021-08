Il giovane regista che la Fiorentina tiene nel congelatore

Lo abbiamo visto in campo nelle amichevoli precampionato della Fiorentina. Non solo, venerdì scorso ha pure fatto l’esordio in partite ufficiali con la prima squadra. E’ Alessandro Bianco, il giovane regista che il club viola ha deciso di ‘mettere nel congelatore’.

Spieghiamo meglio il tutto. In questo momento la squadra viola ha due giocatori che possono giostrare nel ruolo di regista: Pulgar e, per l’appunto, il giovane prodotto del settore giovanile gigliato. In attesa che si possa trovare qualcuno sul mercato, Bianco non può partire nonostante abbia richieste, specialmente in Serie B.

Italiano sembra essere soddisfatto dell’approccio avuto con questo ragazzo e di quanto fatto da lui finora (“un ragazzo che ha stupito tutti”) però è indubbio che vorrebbe che la società facesse qualcosa per mettere dentro qualcuno di più pronto all’appuntamento, difficile, con la Serie A.