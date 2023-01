Il giro di portieri tra Fiorentina e Napoli con l’avallo dell’Atalanta

Un’operazione di mercato che ha delle buone possibilità di concretizzarsi: si tratta di uno scambio di prestiti tra Fiorentina e Napoli, messo su con l’avallo dell’Atalanta. E’ quello che vede protagonisti i portieri Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu.

Il primo lascerebbe Firenze per ritornare alla base (Atalanta appunto) e traslocare un istante dopo a Napoli. Il secondo invece arriverebbe in Toscana dopo non aver giocato nemmeno un minuto quest’anno con i campani. Il Corriere dello Sport-Stadio ne parla già come un affare praticamente già chiuso: “la seconda operazione di gennaio fatta dal club azzurro”, sulla falsariga di un altro scambio, Zanoli-Bereszynski, messo in piedi con la Sampdoria.