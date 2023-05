Il Giudice Sportivo conferma la squalifica a Bonaventura e gli rifila pure una multa: i dettagli

Da poco pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo nel quale si fa menzione di tutte le decisioni disciplinari prese dall’organo in riferimento alla 35esima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Fiorentina spicca la squalifica per un turno di Giacomo Bonaventura (che salterà la sfida contro il Torino), dopo il cartellino rosso ricevuto a partita terminata. Per il centrocampista della Fiorentina anche 5mila euro di multa. Queste le motivazioni: “Per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Squalificato e multato (10mila euro) anche Becao dell’Udinese, l’altro protagonista dell’episodio “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, reiterando tale atteggiamento al rientro negli spogliatoi”.