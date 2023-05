Il Giudice Sportivo conferma la squalifica per un giocatore del Sassuolo che salterà la Fiorentina. Due provvedimenti contro lo staff di Italiano

Da poco comunicate le decisioni del Giudice Sportivo riguardo alla 37esima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la partita giocata al Franchi tra Fiorentina e Roma si annotano solo la squalifica (per ben due turni) del medico viola Niccolò Gori, per aver rivolto un epiteto insultante al Quarto Uomo, e l’ammonizione del collaboratore di Italiano Stefano Firicano.

Per quanto riguarda il Sassuolo, invece, prossimo avversario dei viola, confermata la squalifica a Kristian Thorstvedt per aver raggiunto la quinta ammonizione, oltre a una multa da 2000 euro per simulazione in area avversaria. Dionisi dovrà dunque fare a meno del suo centrocampista.