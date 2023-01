Il Giudice Sportivo conferma: una giornata di stop per un giocatore della Fiorentina

Da poco pubblicato il responso del giudice sportivo riguardo alle decisioni prese per la 18a giornata di Serie A. Tra i giocatori sanzionati anche il viola Dodo, espulso al 24′ di Roma-Fiorentina per doppia ammonizione. Sul comunicato si legge: squalifica per una giornata effettiva di gara per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Il terzino brasiliano, dunque, salterà Fiorentina-Torino, gara di Serie A in programma sabato sera al Franchi.