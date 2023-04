Sono state da poco comunicate le decisioni del Giudice Sportivo in merito all’ultima giornata di Serie A. Né la Fiorentina né l’Atalanta subiranno perdite a causa delle squalifiche in vista della gara di lunedì, con la Fiorentina che però avrà in diffida sia Bonaventura che Ikoné, entrambi arrivati a quattro ammonizioni.

Al quarto cartellino giallo anche Vincenzo Italiano, che è stato ammonito durante Fiorentina-Spezia. Il tecnico viola entra così in diffida insieme al collega Stankovic.