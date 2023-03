‘Il gol del mese’: la Serie A elegge la magia di Biraghi a Verona per il mese di febbraio – VIDEO

Effettivamente era difficile trovare un gol più bello di quello di Cristiano Biraghi a Verona per il mese di febbraio appena concluso. Ed è per questo motivo che la Lega Serie A lo ha ufficialmente eletto come “Miglior gol del mese”. La rete, arrivata da oltre la metà campo, sfruttando la disattenzione degli avversari, ha consegnato al capitano della Fiorentina gli elogi della critica.

Il gol, arrivato a partita virtualmente chiusa, aveva suggellato il successo della banda di Italiano, che non scorderà mai la trasferta veneta anche per la rete clamorosa segnata dal numero 3 viola. E allora rivediamoci e rigustiamoci “il gol del mese” di Biraghi offerto dalla Lega Serie A: