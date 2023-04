Il Governo ha pronto il piano B per gli stadi di Firenze e Venezia: diventato legge il decreto Pnrr

Sul sito de Il Sole 24 Ore è stato pubblicato un approfondimento in merito ai fondi del Pnrr che riguardano anche gli stadi di Firenze e Venezia, oltre ai colloqui tra il governo italiano e la UE. “Il lavorio sui tre punti che hanno complicato il confronto con i tecnici comunitari fino a far slittare per due volte il via libera ai fondi si sta concludendo” si legge. “Gli ultimi correttivi alle Linee guida per la riforma delle concessioni portuali sono stati completati nelle scorse ore, e vanno incontro alle richieste di Bruxelles soprattutto per quel che riguarda gli snodi più critici sul piano della concorrenza. La Ue aveva mosso in particolare due obiezioni, sulla durata delle future concessioni assegnate con gara e sull’assenza di un controllo puntuale da parte di un’Authority terza. Dopo una fitta agenda di riunioni, il governo ha deciso di andare incontro alle richieste comunitarie”

Per quanto riguarda l’Artemio Franchi e il Bosco dello Sport di Venezia, il Governo italiano ha già costruito un piano B, che sarà attivato nel caso in cui i molteplici chiarimenti inviati in queste settimane alla Commissione non si rivelassero sufficienti a riaprire le porte dell’ammissibilità nel Pnrr.

I fondi richiesti per i progetti sono nella norma inserita nel decreto Pnrr-ter, ieri è diventato legge e che introduce un meccanismo a vasi comunicanti tra fondi nazionali e comunitari. In pratica, le spese che non dovessero essere coperte dalle risorse europee sarebbero finanziate con il Fondo nazionale complementare.

Il Governo continua a dirsi convinto del fatto che la presenza dei due impianti sportivi nella griglia del Pnrr sia perfettamente legittima, ha ribattuto punto su punto ai rilievi della Commissione sulla funzione “sociale” dei progetti e sulla compatibilità con i vincoli per gli aiuti di Stato. Ma prudenza vuole che in ogni caso una strada alternativa ci sia per non interrompere opere che valgono in tutto 559 milioni (304 a Venezia e 255 a Firenze), sono finanziati per 148,5 milioni dal Piano (93,5 a Venezia e 55 a Firenze) e, soprattutto a Venezia, sono già vicini a chiudere gran parte delle gare.