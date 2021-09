Il gran ballo della difesa: Italiano prepara altri due cambi

Nella Fiorentina di Vincenzo Italiano sono pochi i titolari inamovibili, quelli certi di un posto negli undici iniziali a prescindere. Fino ad ora, solo Vlahovic, Bonaventura e Biraghi sono partiti dal 1’ in tutte e cinque le partite di campionato: soprattutto in difesa, ad eccezione del capitano viola e di Milenkovic (in panchina a Marassi), il tecnico viola cambia di partita in partita.

Come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, non c’è mai stata consecutivamente la stessa linea a quattro dall’inizio del campionato. Partita dopo partita, c’è stato un cambio come minimo fino a un massimo di tre uomini, come è accaduto tra Genoa e Inter. A Italiano piace sorprendere, ma non è da scartare l’ipotesi che cambi spesso perché non ha ancora trovato la sua retroguardia ideale.

A Udine si rivedrà dal 1’ Odriozola, in attesa che Venuti torni in condizione dopo l’infortunio. Confermati Milenkovic e Biraghi, l’ultimo posto da titolare se lo giocano Igor e Martinez Quarta con Nastasic destinato alla panchina dopo la buona prova offerta contro l’Inter.