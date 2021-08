Il grande dubbio sull’arbitraggio di Pairetto. Il Var fa godere Mourinho

La prima gara della stagione 2021-2022 tra Roma e Fiorentina è stata diretta da Luca Pairetto di Nichelino, a coadiuvarlo gli assistenti Tegoni e Rossi, Mazzoleni in sala VAR. Gara frizzante quella dell’Olimpico, al 7′ non è da rigore un tocco di braccio di Cristante. Al 13′ ammonizione per Pellegrini per un’entrata su Nico Gonzalez. Al 17′ episodio chiave dell’incontro con Dragowski che esce fuori area ed atterra Abraham: per Pairetto nessun dubbio, è cartellino rosso. A nostro avviso invece più opportuno sarebbe stato ammonire l’estremo difensore: infatti, l’attaccante inglese dopo un controllo non proprio perfetto si porta la palla verso l’esterno tale da non considerarsi chiara occasione da rete. Sta di fatto che Pairetto è irremovibile.

Al 26′ gol della Roma convalidato dal VAR, in quanto Milenkovic tiene millimetricamente in gioco Mkhitaryan autore della rete. Prima del riposo ammonizione per Zaniolo che atterra Nico Gonzalez. Si passa alla ripresa: al 48′ giallo per Bonaventura falloso su Cristante, sanzione troppo severa. Al 52′ ancora un fallo da tergo di Zaniolo su Nico Gonzalez, Pairetto non sbaglia e sventola il secondo giallo al numero 22 giallorosso che anticipa la doccia. Un minuto dopo ammonizione per Pulgar per un inutile fallo su Cristante.

Al 62′ errore del direttore di gara sulla mancata concessione del vantaggio alla Fiorentina: poteva nascere un’azione importante. Al 64′ è ancora il VAR a decretare il secondo gol per la Roma: Igor tiene in gioco Abraham. Ultimi minuti scialbi con la Roma che amministra il doppio vantaggio. Alti e bassi per la direzione di gara di Pairetto, pesa tanto il dubbio sull’espulsione di Dragowski che dal 17′ ha condizionato e non poco l’incontro, come precedentemente specificato penalizzando la Fiorentina.