Il grande gesto di un giocatore della Fiorentina che porta gioia ai tempi del coronavirus

Ciò che sta facendo in questi giorni di #restiamoacasa il giocatore della Fiorentina, Gaetano Castrovilli è qualcosa di unico. Mai si era visto un calciatore che, visto come un vip all’esterno, si mettesse a giocare ai videogame con tifosi ed ammiratori. Il giovanissimo centrocampista viola, oltre ad essere un talento in campo è un talento anche a Fortnite.

Il numero otto viola, infatti, si è unito a diverse battaglie in multiplayer al videogame. Non è poi la prima volta che Castrovilli fa vedere questo videogame, il pugliese infatti festeggiò utilizzando la Corsa della Foglia dei ninja di Naruto dopo il suo primo goal in SerieA.

elcastro21, l’account per sfidare il giocatore viola, è diventato gettonatissimo ma il gesto fatto da Castrovilli resterà comunque anche in futuro in quanto questi giorni a casa, il talento della Fiorentina li passerà con la bella Rachele ma anche con tanti fan. Lontani ma vicini.