Il grande rimpianto

Come scrive Calciomercato.com, tra le tante valutazioni interne che la Fiorentina deve fare ce n’è una che riguarda il mercato e che ha evidenziato proprio il derby di ieri. Perché la Fiorentina quest’estate di profili per un nuovo portiere che avrebbe, almeno sulla carta, dovuto insidiare Terracciano ne ha seguiti diversi.

E i Viola avevano praticamente chiuso proprio per Guglielmo Vicario, salvo virare poi su Pierluigi Gollini, portiere visto col contagocce e spedito a Napoli alla prima occasione utile. Per Vicario, si parlava di una cifra poco superiore ai 10 milioni. Ieri il classe ’96 ha salvato il risultato con l’ennesimo miracolo allo scadere sul punteggio di 1-1. Dall’altra parte, Terracciano si è fatto bucare le mani dal tiro non irresistibile di Cambiaghi sul vantaggio ospite. E la differenza, purtroppo per i Viola, sta anche qui. E oggi Vicario vale ben più di quella decina di milioni chiesta quest’estate.