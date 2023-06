Il grosso problema dell’Atletico Madrid si chiama Rocco Commisso

Sono giorni critici per il passaggio dalla Fiorentina all’Atletico Madrid di Sofyan Amrabat. Geoffrey Kondogbia sta per trasferirsi all’Olympique di Marsiglia, operazione questa che di fatto ha rafforzato l’interesse del club biancorosso per il giocatore marocchino.

Il centrocampista vuole giocare nella Liga e l’Atletico ha bisogno di rafforzarsi in quella posizione. Tuttavia, il grosso problema che ha il club spagnolo per chiudere questa operazione, si legge stamani su El Mundo Deportivo, ha un nome e un cognome: Rocco Commisso.

Il presidente della Fiorentina non intende, almeno per il momento, calare di prezzo sul cartellino (30 milioni di euro). E a queste condizioni economiche, si legge ancora sul quotidiano sportivo iberico, l’affare non è realizzabile. La situazione è in stand by.