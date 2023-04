Il k.o. con la Fiorentina fa scricchiolare ulteriormente la panchina di Inzaghi: la squadra viola sulla strada anche della Coppa Italia

La sconfitta contro la Fiorentina non costerà la panchina a Simone Inzaghi ma di certo ha contribuito a farla scricchiolare sempre di più, vista la doppia cifra di k.o. in campionato e una corsa Champions che diventa complicata. I nerazzurri martedì giocheranno la loro semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus e in prospettiva potrebbero trovarsi di fronte proprio la Fiorentina nell’atto conclusivo del torneo, per una sfida che potrebbe ripetersi ed essere, quella sì decisiva, per le sorti del tecnico.