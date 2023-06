Il lancio clamoroso di Repubblica: con la Juve esclusa dalla Conference nessuna italiana ripescata. E l’ottavo posto della Fiorentina diventerebbe inutile

Una prospettiva fin qui mai considerata ma che a quanto pare è prevista dal regolamento (o almeno dalle intenzioni) della Uefa: quella di non sostituire la Juventus in caso di esclusione dalla prossima Conference League. La terza competizione europea è infatti quella a cui avrebbe avuto accesso la squadra bianconera dopo la penalizzazione della giustizia italiana ma gli stessi vertici torinesi sarebbero propensi a proporre un’auto rinuncia al torneo, per non penalizzare scenari futuri.

Il dettaglio che interessa la Fiorentina però è quello sottolineato da Repubblica: secondo il regolamento Uefa appunto, non sarebbe previsto alcun ripescaggio in caso di squalifica della Juve. Un particolare che renderebbe così inutile la corsa all’ottavo posto vinto dalla Fiorentina nelle ultime settimane di Serie A e che penalizzerebbe anche il calcio italiano, costretto a partecipare alla prossima stagione con un club in meno.