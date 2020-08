Il leader assoluto della Fiorentina con una nuova posizione in campo?

In copertina per indossare la nuova maglia, in contatto quasi giornaliero con Iachini e la dirigenza, la voglia di vincere che non cala mai, la leadership nello spogliatoio e una nuova situazione tattica che può esaltare la Fiorentina. Franck Ribery nella prossima stagione potrebbe essere impiegato come trequartista alle spalle di due punte, ruolo che gli consentirebbe anche di segnare qualche gol in più. Vedremo come si svilupperà tatticamente la Viola 20/21, ma una cosa è certa: FR7 resta il vero condottiero di questa squadra, scrive La Gazzetta dello Sport.

