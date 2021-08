Il Lebowski ufficializza Borja Valero: “Lui con noi è come affidare il progetto stadio ad un genio di architettura di livello internazionale”

Tramite un comunicato sulla propria pagina Instagram, il Centro Storico Lebowski ha ufficializzato così l’acquisto di Borja Valero: “Ci saranno migliaia di persone che diranno qualsiasi cosa su Borja Valero al Lebowski. Ci saranno entusiasmo, complimenti, critiche, frecciatine, “quanto vu gli date”, “ora dovete vincere” eccetera. E va bene, fa parte del gioco”.

“Questa faccenda – continua il post della società dilettantistica – ha senso solo se interpretata nei modi giusti, in primis da noi soci e socie, tifose e tifosi, e ultras. Borja al Lebowski è come se un giorno dovessimo costruire il nostro stadio e qualche genio di architettura di livello internazionale facesse il progetto, che venisse poi reso materiale dai migliori carpentieri e operai in circolazione”.

Il comunicato integrale: