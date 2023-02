Il Lecce asfalta il fanalino di coda, ma Roma e Torino non si fanno male: la Fiorentina di Aquilani resta al secondo posto

Con le partite di quest’oggi si è concluso il 21° turno del campionato Primavera 1, lo stesso in cui la Fiorentina ha battuto il Milan a domicilio per 2-1. Arrivano una buona e una cattiva notizia per i ragazzi di Aquilani dalle gare della giornata.

La cattiva è che il Lecce ha vinto per 6-1 contro il Cesena ultimo, portandosi a +4 sulla Fiorentina e consolidando il primo posto. La buona, invece, è il pareggio fra Roma e Torino, con le due squadre che salgono a 37, ma restano dietro ai Viola. Al termine del 21° turno quindi, la Fiorentina è seconda in classifica, a 38 punti, a parimerito con la Juventus.