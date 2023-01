Il Lecce con Maleh titolare viene sconfitto in casa e la Salernitana si avvicina alla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel secondo anticipo della 20° giornata di Serie A la Salernitana espugna lo stadio ‘Via Del Mare’ di Lecce vincendo per 2-1 contro i salentini. Sblocca la gara subito al 5′ Dia con una conclusione di destro dalla distanza, poi raddoppia Vilhena al 20′ con un tiro di sinistro. Ai padroni di casa non basta il gol di Strefezza al 23′ dato che nella ripresa, pur avendo varie occasioni, non ottengono il pareggio. Da segnalare la prova incolore del centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito ai giallorossi Maleh, partito titolare, ammonito al 53′ e costretto poi ad uscire in seguito uno scontro di gioco.

La Salernitana torna così a vincere e sale a quota 21, a -2 dai viola, mentre il Lecce, fermo a 20 punti, viene scavalcato dai granata.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Milan 38, Lazio 37, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 26, Bologna 26, Empoli 25, Fiorentina 23, Juventus 23, Monza 22, Salernitana 21, Lecce 20, Spezia 18, Sassuolo 17, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.