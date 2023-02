Il Lecce espugna Bergamo e allunga momentaneamente sulla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo delle 12:30 il Lecce vince contro l’Atalanta a Bergamo per 2-1. Grande avvio dei salentini che aprono le marcature dopo quattro minuti Ceesay con un gran sinistro da fuori area. Il raddoppio arriva al 74′ con il colpo di testa di Blin su cross del subentrato Strefezza. Serve a poco per i padroni di casa il gol di Hojlund messo a segno all’87 su rinvio errato di Falcone.

Il Lecce stacca così per il momento la Fiorentina, impegnata oggi pomeriggio contro l’Empoli, salendo a 27 punti, mentre l’Atalanta resta a quota 41.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 62, Inter 47, Milan 44, Atalanta 41, Roma 41, Lazio 39, Bologna 32, Udinese 30, Torino 30, Monza 29, Juventus 29, Empoli 27, Lecce 27, Fiorentina 24, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.