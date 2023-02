Il Lecce ferma la corsa della Roma e raggiunge la Fiorentina: un rigore di Dybala evita la figuraccia a Mourinho Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è conclusa la terza sfida della 22esima giornata di Serie A: allo stadio Via del Mare di Lecce gli uomini di Baroni ospitavano la Roma di Jose Mourinho. Al termine di novanta minuti tutt’altro che emozionanti le due squadre si dividono la posta in palio: il risultato finale è 1-1.

Passano in vantaggio i padroni di casa con un autogol di Ibanez: al 7′ del primo tempo Baschirotto anticipa tutti su calcio d’angolo spedendo la palla alle spalle di Rui Patricio, per la Lega è autorete del difensore giallorosso. Il pareggio ospite arriva dopo solo 10′ grazie all’ennesima rete di Paulo Dybala: l’argentino trasforma un calcio di rigore, e permette ai suoi di portar via da Lecce almeno un punto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Milan 41, Roma 41, Lazio 39, Atalanta 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 27, Monza 26, Juventus 26, Fiorentina 24, Lecce 24, Sassuolo 23, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8.