“Il Lech Poznan ha sofferto l’assenza di un leader come Salamon e la Fiorentina è stata brava chiudere la pratica. A Firenze…”

Il giornalista del Messaggero Veneto e di Przegląd Sportowy Alberto Bertolotto è intervenuto a Radio Bruno per parlare della partita di ritorno valida per i quarti di Conference League che si giocherà al Franchi tra Fiorentina e Lech Poznan. Queste le sue parole:

“La Fiorentina è una squadra molto forte, a differenza di quello che si era detto a ottobre/novembre. Italiano sarà ricordato a lungo a Firenze, lo ricorderanno come fanno con Prandelli. Il Lech Poznan ha subito tanto il fatto di non poter avere Salamon a disposizione, che è un leader. Nel primo tempo i polacchi hanno potuto dire qualcosa, ma poi è uscita la Fiorentina, che sta anche molto bene fisicamente. I viola a mio avviso hanno chiuso la pratica, anche se mancano ancora 90 minuti. Sono stati bravi i giocatori gigliati ad accelerare nel momento giusto. Per una squadra polacca arrivare ai quarti di una competizione europea è una cosa che ha avuto rilevanza nazionale. Il Lech è ancora vivo, secondo me ci proveranno a Firenze con i migliori in campo”.