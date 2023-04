Un pareggio interno contro il Pogon Szczecin per il Lech Poznan che attende la Fiorentina tra una decina di giorni per l’andata dei quarti di Conference. In campionato i polacchi sono al terzo posto, piuttosto distaccati da prima e seconda e oggi è arrivato un 2-2 che serve a consolidare la posizione. Gara aperta da Kalstrom al 26′ e poco dopo anche un rigore sbagliato, da parte di Ishak.

Poi la rimonta del Pogon con Grosicki e Gorgon prima del 2-2 definitivo dello stesso Ishak.