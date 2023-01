Il Liverpool su Amrabat? Sentite Klopp: “Pensate solo al prossimo acquisto, il calcio non è Monopoly”

Non l’ha presa molto bene la domanda di un giornalista sui prossimi movimenti sul mercato del Liverpool Jurgen Klopp, che è apparso piuttosto scocciato in conferenza stampa. I Reds hanno da poco chiuso l’oneroso ingaggio di Cody Gakpo, indubbiamente uno dei protagonisti assoluti del Mondiale in Qatar, ma le voci intorno alla squadra inglese vanno oltre l’ala olandese. Risaputo, tra i tanti rumors, l’interessamento per Sofyan Amrabat della Fiorentina.

Alla domanda sui possibili nuovi acquisti, però, Klopp ha risposto: “Abbiamo appena ingaggiato un giocatore eccezionale come Gakpo e voi pensate già al prossimo acquisto, come se non avessimo una squadra. Questo non lo capisco, il calcio non è Monopoly. Bisogna lavorare con i ragazzi che si ha in rosa”